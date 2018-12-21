Бюст Тургенева установят в библиотеке имени писателя

В читальном зале библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева после реставрации установят мемориальный бюст писателя, сообщает портал мэра и правительства Москвы . Церемония открытия монумента состоится 25 декабря.

Отреставрированный бюст писателя вернут в читальный зал, а в сквере появится его копия. Всем гостям церемонии подарят карту "Тройка", выпущенную в честь Тургенева.

Открытие бюста станет заключительной частью проекта, посвященного юбилею со дня рождения классика русской литературы. За год библиотека провела порядка 70 тематических мероприятий, в частности, стала главной площадкой городской акции "Библионочь-2018".

В 1972 году историческое здание библиотеки снесли. Бюст писателя вместе с библиотечным фондом долгое время хранились в помещениях школы на Верхней Красносельской улице, а после открытия библиотеки-читальни имени Тургенева в Боброве переулке его установили в сквере при читальне.