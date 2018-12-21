В Московском зоопарке с начала 2018 года родились более 800 детенышей

Всего за 2018 год в Московском зоопарке появились на свет более 800 детенышей, что на 200 особей больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.

"В 2018 году в Московском зоопарке появились на свет более 800 детенышей. Теперь коллекция зоосада насчитывает свыше 1200 видов и 10500 экземпляров животных", — говорится в сообщении.

Уточняется, что самое большое прибавление у птиц — 341 птенец, у млекопитающих — 247 малышей, у рептилий появились 68 детенышей, а у рыб и амфибий — более 50.