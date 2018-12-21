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В Московском зоопарке с начала 2018 года родились более 800 детенышей 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Всего за 2018 год в Московском зоопарке появились на свет более 800 детенышей, что на 200 особей больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.
"В 2018 году в Московском зоопарке появились на свет более 800 детенышей. Теперь коллекция зоосада насчитывает свыше 1200 видов и 10500 экземпляров животных", — говорится в сообщении.
Уточняется, что самое большое прибавление у птиц — 341 птенец, у млекопитающих — 247 малышей, у рептилий появились 68 детенышей, а у рыб и амфибий — более 50.
"Мы рады, что в этом году удалось получить потомство от многих обитателей зоопарка и пополнить его коллекцию новыми животными. Очень важно, чтобы у жителей и гостей столицы была возможность любоваться многообразием фауны нашей планеты, знакомиться с ним во всей красе", — цитирует пресс-служба мэрии генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.
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