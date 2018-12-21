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На ВДНХ отремонтировали памятник Мичурину 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ завершился ремонт бронзового памятника биологу и селекционеру Ивану Мичурину, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Монумент можно увидеть в Мичуринском саду за павильоном №26. Фигура ученого возвышается на постаменте из красного гранита. Мичурин изображен в пальто и шляпе. В одной руке он держит трость, в другой — записную книжку.
Памятник работы скульптора Дмитрия Жилова установили в 1954 году. С тех пор его ни разу не реставрировали. Работы по восстановлению скульптуры и постамента продолжались около 10 месяцев.
Фигуру ученого приводили в порядок в мастерской. Ее очистили и обработали специальным защитным составом. Металлический каркас постамента укрепили, гранитные плиты очистили, заделав сколы и трещины.
Ранее на ВДНХ открыли дворец госуслуг "Мои документы". Особенность нового центра госуслуг — его уникальное местоположение. Он занимает павильон № 71 "РСФСР" по соседству с фонтаном "Дружба народов".
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Новости Москвы , Иван Мичурин , Правительство Москвы
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