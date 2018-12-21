Выставка советских новогодних игрушек откроется в Музее Победы в Москве

Выставка "Старый добрый Новый год", на которой покажут около 500 новогодних игрушек, открыток, сувениров, карнавальных масок и других праздничных атрибутов из личной коллекции заслуженного артиста России Александра Олешко, откроется в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

"Это уникальная выставка, в которой прослеживается история страны с совершенно особого ракурса. В елочных игрушках отображены все главные вехи советской истории, ведь каждый год в них старались запечатлеть самое главное, чем люди гордились, что вызывало теплые и светлые чувства", — рассказал ТАСС директор музея Александр Школьник.

По его словам, даже в военное время производство новогодних украшений не прекращалось. "В тяжелейших условиях труженики тыла под Новый год выпускали игрушки на елку из подручных материалов, например, из самой обычной проволоки", — отметил Школьник.

Выставка позволяет проследить за важными периодами в истории страны. На ней представлены фигурки полярников, созданные в конце 1930-х годов в честь освоения Советским Союзом Севера, игрушки в виде ракет и космонавтов, вдохновленные успехами в космических исследованиях 1960-х годов. Также продемонстрированы украшения, отсылающие к популярным кинолентам разных времен и многие другие экспонаты. Выставка будет работать до 31 января 2019 года.

В честь открытия для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также подопечных фонда "Спешите делать добро!" будет проведен новогодний исторический квест "Ёлка Победы", в конце они получат тематические подарки от Деда Мороза.