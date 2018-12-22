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Около 8 тысяч единиц техники убирают снег в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 10 1 час назад
Фото: Павел Волков, "Вечерняя Москва"
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о мерах, предпринимаемых для уборки снега в городе.
По его заявлению, в декабре выпало около 45 сантиметров снега.
— К уборке снега привлечено примерно 8 тысяч единиц различной снегоуборочной техники. Можно и больше привлечь, — приводит Агентство городских новостей «Москва» заявление Бирюкова.
Он добавил, что до конца 2018 года в столичном регионе выпадет порядка 15 сантиметров снега.
— Снег собирается и сразу вывозится на снегоплавильные пункты, — уточнил Петр Бирюков.
Напомним, москвичей предупреждали о снежных выходных и похолодании.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , АГН "Москва" , Москва
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