Около 8 тысяч единиц техники убирают снег в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о мерах, предпринимаемых для уборки снега в городе.

По его заявлению, в декабре выпало около 45 сантиметров снега.

— К уборке снега привлечено примерно 8 тысяч единиц различной снегоуборочной техники. Можно и больше привлечь, — приводит Агентство городских новостей «Москва» заявление Бирюкова.

Он добавил, что до конца 2018 года в столичном регионе выпадет порядка 15 сантиметров снега.

— Снег собирается и сразу вывозится на снегоплавильные пункты, — уточнил Петр Бирюков.

Напомним, москвичей предупреждали о снежных выходных и похолодании.