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Железнодорожные вокзалы в Подмосковье реконструируют 

Москва24 + ещё 4 3 часа назад
Фото: Москва/24
Подмосковные власти договорились с РЖД о реконструкции железнодорожных вокзалов, расположенных в Московской области. Список объектов, которые войдут в программу, собираются утвердить к марту 2019 года, передает ТАСС.
20 декабря состоялось совещание с участием губернатора региона Андрея Воробьева, зампреда правительства области Игоря Трескова и гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова. Они обсудили проекты Московских центральных диаметров, а также строительство путепроводов, пешеходных переходов и транспортно-пересадочных узлов.
"Будет разработана специальная программа с конкретным перечнем этих вокзалов, планируем, что через два месяца она будет утверждена", — отметил Тресков.
По его словам, в рамках проекта МЦД начато проектирование строительства шести путепроводов. Они позволят развести на разных уровнях автомобильные и железную дорогу.
МЦД станет новым транспортом в столичной агломерации, благодаря которому жители Подмосковья смогут путешествовать из одной точки области в противоположную. Система будет работать с 5:30 до 01:00. Расплачиваться в поездах можно будет, в том числе, картой "Тройка".
Ранее сообщалось, что скоростные поезда от Москвы до Одинцово запустят уже на этой неделе. Открытие движения станет первым этапом масштабного проекта по созданию Московских центральных диаметров.
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Игорь Тресков , Олег Белозеров , Правительство московской области , РЖД , ИТАР-ТАСС , Московская область
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