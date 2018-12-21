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В Ново-Переделкино появится BMX-велодром 

Москва меняется + ещё 7 6 часов назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
В рамках программы «Мой район» в столичном районе Ново-Переделкино появится BMX-велодром. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Ранее земельный участок площадью 0,3 гектара вблизи села Орлово (район Ново-Переделкино, ЗАО) планировали продать через электронные торги. Победитель аукциона мог бы получить право построить на нем коммерческий физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 13 тысяч квадратных метров. Теперь решение о проведении торгов и строительстве ФОКа отменено. Вместо этого там появится ВМХ-велодром», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на заседании принято решение построить 12,5 тысячи квадратных метров нежилой недвижимости. Помещения будут отведены в основном под гаражи.
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