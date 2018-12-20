Москвичам предлагают начать год со спорта и выйти на пробежку утром 1 января

В парках столицы состоятся утренние забеги 1 и 7 января. Поучаствовать в любительских марафонах сможет любой желающий. Длина дистанций не превысит пяти километров.

Забеги состоятся в музее-заповеднике «Коломенское» (1 января в 10:00 и 7 января в 10:00), парках «Северное Тушино» (1 января в 09:00 и 7 января в 09:00), Дружбы (1 января в 10:00 и 7 января в 10:00), Олимпийской деревни (1 января в 10:30 и 7 января в 09:00), 50-летия Октября (7 января в 10:00) и ПКиО «Кузьминки» (1 января в 10:00 и 7 января 09:00).