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Москвичам предлагают начать год со спорта и выйти на пробежку утром 1 января 

Коньково 3 часа назад
Фото: Коньково
В парках столицы состоятся утренние забеги 1 и 7 января. Поучаствовать в любительских марафонах сможет любой желающий. Длина дистанций не превысит пяти километров.
Забеги состоятся в музее-заповеднике «Коломенское» (1 января в 10:00 и 7 января в 10:00), парках «Северное Тушино» (1 января в 09:00 и 7 января в 09:00), Дружбы (1 января в 10:00 и 7 января в 10:00), Олимпийской деревни (1 января в 10:30 и 7 января в 09:00), 50-летия Октября (7 января в 10:00) и ПКиО «Кузьминки» (1 января в 10:00 и 7 января 09:00).
«Свой результат можно получить на адрес электронной почты. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке на официальных страницах Мосгорпарка в социальных сетях, распечатать личный штрих-код участника и принести его на забег. Информация о победителях каждого из забегов также будет опубликована на страницах Мосгорпарка в соцсетях», — говорится на сайте Мэра и Правительства Москвы.
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