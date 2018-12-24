Москвичей предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за снегопада

Дороги в Москве в понедельник и вторник будут еще более загруженными из-за снегопада и перекрытий, вводимых для провоза детей на новогодние елки, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня и завтра тщательнее обычного планируйте маршруты. Из-за снегопада движение будет осложнено (да, ещё сильнее, чем сейчас). Еще в центре ожидаются перекрытия, чтобы пропустить автобусы с детьми, которые едут на елки. Хотите везде успеть — пользуйтесь городским транспортом", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД в понедельник.

Ранее сообщалось, что пик новогодних пробок в столице придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря‬ количество автомобилей пойдет на спад. Самые серьёзные пробки на дорогах города придутся на 26 декабря, когда в столицу на Кремлевскую ёлку приедут дети со всей России — дорожная ситуация ухудшится до максимальных 10 баллов.

В Москве к Новому году и Рождеству организуют свыше 250 елок, их посетят более 1 миллиона детей.