Москвичей попросили пересесть на городской транспорт

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы попросил жителей по возможности отказаться 26 декабря от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Об этом говорится на сайте учреждения.

В ведомстве пояснили, что 08:30 до 15:00 из-за проведения Общероссийской новогодней елки будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Васильевский Спуск, Москворецкая улица и Варварка. Помимо этого, в ЦОДД напомнили о необходимости чистить дороги от снега, тем более, что 26 декабря столицу накроет очередной снегопад.

24 декабря в 19:00 в столице были зафиксированы 10-балльные пробки. Они относительно рассосались до семи баллов к 23.00. На 25 декабря Москве также пообещали «мертвые» пробки. Большие затруднения на московских дорогах наблюдаются с 17 декабря. Ожидается, что пик пробок придется на 24-28 декабря.