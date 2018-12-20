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Смертность на дорогах Москвы снизилась в 2018 году на 8% 

ТАСС + ещё 4 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Число погибших в результате ДТП на дорогах Москвы в 2018 году по сравнению с прошлым годом сократилось на 8%. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
"Смертность на дорогах в 2018 году снизилась на 8%. За 11 месяцев 2017 года погибли 443 человека, а в этом году за тот же период — 409, то есть на 34 человека меньше", — сказал он.
По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря применению комплекса мер — в частности, установки видеокамер, изменению схемы движения и появлению на пешеходных переходах дополнительной подсветки.
"Также такие мероприятия, как реорганизация парковочного пространства, пересмотр схемы движения на перегруженных участках в комплексе дали положительный эффект, выраженный в увеличении пропускной способности и скорости, а главное — снижении уровня аварийности и, как следствие, снижение числа погибших в автомобильных авариях", — добавил он.
Кроме того, в 2018 году на 23% сократилось количество погибших на пешеходных переходах — с 64 до 49, а также сократилось количество случаев с наездом на пешеходов, в прошлом году было зафиксировано на 67 таких случаев больше.
"Пешеходы являются одной из самых уязвимых групп на дороге. Пешеходные переходы были оснащены дополнительной подсветкой, а также новыми дорожными знаками с внутренней подсветкой. Проводилась работа и по оптимизации парковочного пространства. Аварии с пешеходами происходят, в том числе, и из-за плохого обзора: автомобилисты не видят пешеходов, выходящих из-за неправильно припаркованных машин, деревьев, а также в темное время суток", — пояснил Юрьев.
По словам главы ЦОДД, из 409 погибших на дороге в 2018 году половина — пешеходы. "Для решения этой проблемы в 2019 году мы планируем продолжать делать город безопасным для пешеходов: организовывать удобные переходы, в том числе с дополнительной подсветкой, усиливать контроль за пропуском пешеходов на "зебрах", ограничивать скорость движения на узких улицах с большим пешеходным трафиком", — уточнил он.
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