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Ученые напугали москвичей «холодным полнолунием» 

ТВ Центр + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Редкое природное явление — "холодное полнолуние" — смогут наблюдать москвичи в субботу, 22 декабря.
"Декабрьская полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года, ее продолжительность составит 17 часов. Полнолуние длинной ночи также называют "холодным полнолунием", — цитирует пресс-службу Московского планетария "Интерфакс".
Стемнеет в столице в субботу уже в 15:58 дня, а рассветет в 8:57. Именно в этот день, 22 декабря, в Северном полушарии наступит зима, то есть спустя месяц после старта календарной зимы. Солнце достигнет наиболее низкой высоты над горизонтом. Из-за этого световой день будет самым коротким, а ночь самой длинной в году.
С "холодным полнолунием" связано множество примет и легенд. Горожан поспешили успокоить, что большинство мистических сказаний не имеют под собой реальных основ, и посоветовали просто полюбоваться редким астрономическим явлением.
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