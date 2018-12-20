Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В смерти Осина обвинили известную певицу
В смерти Осина обвинили известную певицу

Живые ели и сосны подорожали на московских базарах 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Официальные столичные ёлочные базары незначительно подняли цены в преддверии новогодних праздников. Об этом заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, цены на отечественные ели и сосны составляют примерно одну тысячу рублей за метр, на импортные они достигают четырёх тысяч рублей за метр. Чиновник отметил, что в прошлом году российские новогодние деревья стоили на базарах от 800 рублей за метр, а импортные — от 3,5 тысяч рублей.
Немерюк также рассказал, что сейчас в Москве работают 267 ёлочных базаров (в прошлом году их было немногим более 200), на которых продается продукция из Пензы, Перми, Саратова, а также из Дании. Кроме того, живое деревце к празднику можно приобрести в сетевых магазинах.
Согласно прогнозу главы столичного департамента, до наступления Нового года в Москве будет продано более 50 тысяч елей, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru сообщил о том, что на Поклонной горе в Москве будет установлен самый большой в мире ёлочный шар. Его диаметр составит 11 метров. Гигантское украшение оснастят танцполом.
News.ru: последние новости
Ситуация с пробками на дорогах Москвы ухудшилась Газ подорожает в Москве Москвичи увидят «Холодное полнолуние»
Комментарии2
Новости Москвы , Алексей Немерюк , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отдал приказ по авиаударам в Сирии192
Пьяная модель устроила массовое ДТП на Рублевке66
Украинским морякам предложили пойти на сделку175
В смерти Осина обвинили известную певицу42
Упавшие с неба детали МиГ-29 попали на видео22
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
00:36
Путин назвал события года
Политика Кавказ
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
02:00
На Украине устроили массовую драку из-за закона об УПЦ
В мире Украина
04:58
Путин ответил на фразу о «шикарной» жизни в «Газпроме»
Политика
04:11
Путин высказался о ЧВК Вагнера
Армия Политика
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение