В Москве стартовали работы по благоустройству усадьбы Люблино

Специалисты приступили к комплексному благоустройству и озеленению усадьбы Люблино на юго-востоке Москвы . Завершить обновление почти 37 га территории планируется в 2019 году, сообщил в четверг департамент капитального ремонта города.

"В усадьбе приступили к работам по демонтажу существующего покрытия дорожек… Для обеспечения беспрепятственного прохода от станции метро "Волжская" к различным объектам инфраструктуры района организован проход и установлены щиты, информирующие граждан о проведении работ и путях обхода… Помимо этого, демонтировано старое оборудование на детских и спортивных площадках, ведется демонтаж их оснований", — говорится в релизе.

Отмечается, что проект благоустройства предусматривает сохранение историко-культурной ценности усадьбы. На обновленной территории планируется построить просторную набережную со спусками к пруду, павильон для проведения свадеб и реконструировать лодочную станцию.