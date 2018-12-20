Специалисты приступили к комплексному благоустройству и озеленению усадьбы Люблино на юго-востоке Москвы. Завершить обновление почти 37 га территории планируется в 2019 году, сообщил в четверг департамент капитального ремонта города.
"В усадьбе приступили к работам по демонтажу существующего покрытия дорожек… Для обеспечения беспрепятственного прохода от станции метро "Волжская" к различным объектам инфраструктуры района организован проход и установлены щиты, информирующие граждан о проведении работ и путях обхода… Помимо этого, демонтировано старое оборудование на детских и спортивных площадках, ведется демонтаж их оснований", — говорится в релизе.
Отмечается, что проект благоустройства предусматривает сохранение историко-культурной ценности усадьбы. На обновленной территории планируется построить просторную набережную со спусками к пруду, павильон для проведения свадеб и реконструировать лодочную станцию.
"В центральной части парка оборудуют амфитеатр и танцевальную площадку. Западная часть усадьбы будет отведена под спортивную зону с многофункциональными площадками, теннисными кортами, а также здесь обустроят детские площадки. Следующей зимой на территории планируется залить каток и открыть павильон проката и раздевалки", — отметили в департаменте.