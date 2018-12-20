Окончена реставрация дома Дурасова в центре Москвы

В столице подошла к концу реставрация дома Дурасова, который возведен в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова

Архитектор является одним из авторов дворцово-паркового ансамбля в Царицыне и генерал-губернаторского дома на Тверской улице.

— Главный дом городской усадьбы Дурасова имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Во время реставрации зданию, которое за свою долгую историю перестраивалось не раз, вернули исторический облик, — заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Уточняется, что специалистами были восстановлены ворота и ограда.

Ко всему прочему, в ходе работ там обновлена парадная анфилада, находящаяся на втором этаже.

Кстати, особняк обрел свой нынешний вид в конце XVIII века. Именно тогда его владельцем стал бригадир Алексей Дурасов.