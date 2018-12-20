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Окончена реставрация дома Дурасова в центре Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 8 4 часа назад
Фото: mos.ru
В столице подошла к концу реставрация дома Дурасова, который возведен в конце XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова.
Архитектор является одним из авторов дворцово-паркового ансамбля в Царицыне и генерал-губернаторского дома на Тверской улице.
По информации на официальном сайте мэра Москвы, трехэтажное здание по адресу: Покровский бульвар, дом 11, строение 1в занимает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
— Главный дом городской усадьбы Дурасова имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Во время реставрации зданию, которое за свою долгую историю перестраивалось не раз, вернули исторический облик, — заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Уточняется, что специалистами были восстановлены ворота и ограда.
Ко всему прочему, в ходе работ там обновлена парадная анфилада, находящаяся на втором этаже.
Кстати, особняк обрел свой нынешний вид в конце XVIII века. Именно тогда его владельцем стал бригадир Алексей Дурасов.
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