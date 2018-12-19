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Лучшим врачам и ученым столицы вручили премии мэрии 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лучших врачей и ученых столицы наградили за достижения в области практического здравоохранения и медицинской науки. Лауреатами премии мэрии Москвы стали коллективы шести городских медорганизаций. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Сотрудникам детской городской клинической больницы святого Владимира присвоили награду за новый метод лечения детей с недоразвитием нижней челюсти. Врачи создали дистракционный аппарат для расширения ветви нижней челюсти, который не имеет аналогов в мире.
Коллектив городской клинической больницы имени Боткина получил премию мэрии за организацию медицинского симуляционного центра, а сотрудников НИИ скорой помощи имени Склифосовского наградили за создание минимально инвазивных технологий для лечения абдоминальных травм. Разработка медиков позволяет избежать травматичных операций и помогает пациентам быстрее поправиться.
Единый городской диспетчерский центр на станции скорой помощи имени Пучкова был удостоен премии за самую эффективную модель единого инфопространства по оказанию медицинской помощи. Кроме того, врачам психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева, консультативно-диагностической поликлиники №121 и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента вручили премию как разработчикам новой модели оказания амбулаторной психиатрической помощи.
По словам экспертов, проекты оценивали по пяти критериям, включая эффективность и новизну выполненной работы, а также оригинальность, надежность и общественное признание разработок.
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