В «Зарядье» пошли навстречу любителям топтать газоны

В столичном парке «Зарядье» обустроят на постоянной основе естественные тропы, которые вытоптали посетители. Об этом в среду, 19 декабря, сообщил директор парка Павел Трехлеб, передает ТАСС

По словам Трехлеба, дорожки укрепят и покроют гравием. «Мы сейчас с департаментом ЖКХ прорабатываем вопрос, что, возможно, придется внести дополнения в концепцию парка и "узаконить" возникшие тропы.

Примем необходимые меры, чтобы к следующему сезоны тропы были организованы как полноценные», — пояснил он.

Администрация «Зарядья», как правило, отгораживает некоторые территории парка, в частности, те, где высажены высокие растения, а также зоны северного и степного ландшафта, отметил Трехлеб. Кроме того, в случае вытаптывания посадок производится их оперативная замена.