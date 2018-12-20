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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

В Москве открылась запланированная при Хрущеве станция метро 

Мослента + ещё 17 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию столичного метрополитена — «Беломорскую». Об этом сообщает агентство «Москва».
«Как говорят, на перспективных планах эта станция была обозначена еще в 60-х годах. Не прошло и 60 лет, как она появилась. Появилась непросто — в начале метростроители прошли мимо "Беломорской" до "Ховрино", но жители попросили нас вернуться к идее создания этой станции», — сказал градоначальник.
По словам Собянина, строить новую станцию на Замосковорецкой линии было непросто.
Станция «Беломорская» расположена между «Ховрино» и «Речным вокзалом». На ней оборудованы два выхода к жилым домам и остановкам общественного транспорта. Предполагается, что открытие станции позволит снизить транспортные потоки на Ленинградском шоссе, а также на Фестивальной, Беломорской и Смольной улицах.
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