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В ЦДХ откроется выставка Васи Ложкина 

Газета.Ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: © vasya-lozhkin.ru
В четверг, 27 декабря, в 17.00 в Центральном Доме художника на Крымском валу открывается выставка известного ярославского художника Васи Ложкина "Живы будем — не помрём".
Вася Ложкин вновь знакомит широкую публику со своими картинами в преддверии Нового 2017 года.
В ЦДХ зрители смогут увидеть 80 живописных работ и несколько инсталляций автора.
Яркость красок и оптимистичный настрой — это мир Васи Ложкина, который он переносит на свои холсты. Художник работает в жанре своеобразного антилубка, где условность изображения и широкое использование сказочных или, вернее, псевдосказочных атрибутов сочетается с повседневной, злободневной сегодняшней действительностью.
Придуманный мир Ложкина тесно соприкасается с нашей реальностью, ее бытовыми, социально-психологическими и даже политическими коллизиями.
К творчеству Ложкина как нельзя кстати подходит расхожая формулировка "его работы никого не оставят равнодушными".
Художник явно не ставит перед собой задачу эпатировать публику, но его произведения определенно "цепляют", прямо апеллируя к мифам и архетипам, бытующим в обществе, фобиям и идеалам конкретного зрителя, вне зависимости от того, изображены ли на картинах люди, зайцы или любимые Ложкиным коты.
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