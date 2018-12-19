В ЦДХ откроется выставка Васи Ложкина

В четверг, 27 декабря, в 17.00 в Центральном Доме художника на Крымском валу открывается выставка известного ярославского художника Васи Ложкина "Живы будем — не помрём".

Вася Ложкин вновь знакомит широкую публику со своими картинами в преддверии Нового 2017 года.

В ЦДХ зрители смогут увидеть 80 живописных работ и несколько инсталляций автора.

Яркость красок и оптимистичный настрой — это мир Васи Ложкина, который он переносит на свои холсты. Художник работает в жанре своеобразного антилубка, где условность изображения и широкое использование сказочных или, вернее, псевдосказочных атрибутов сочетается с повседневной, злободневной сегодняшней действительностью.

Придуманный мир Ложкина тесно соприкасается с нашей реальностью, ее бытовыми, социально-психологическими и даже политическими коллизиями.

К творчеству Ложкина как нельзя кстати подходит расхожая формулировка "его работы никого не оставят равнодушными".

Художник явно не ставит перед собой задачу эпатировать публику, но его произведения определенно "цепляют", прямо апеллируя к мифам и архетипам, бытующим в обществе, фобиям и идеалам конкретного зрителя, вне зависимости от того, изображены ли на картинах люди, зайцы или любимые Ложкиным коты.