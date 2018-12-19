Программа реновации начнется в Новой Москве в 2019 году

Строительство домов по программе реновации жилищного фонда столицы начнется в Новой Москве со следующего года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин

"Программа начнется в следующем году, по семи населенным пунктам уже выданы градостроительные планы земельных участков на стартовые площадки. Общий объем жилья, которое необходимо построить, составляет порядка 560 тыс. кв. метров на новой территории. И мэром принято решение программу реновации, учитывая довольно небольшой объем, завершить в течение трех лет", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого.