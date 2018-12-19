В Новой Москве создадут горнолыжные склоны

Три горнолыжных склона появится в Новой Москве , один из них уже строится. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"Мы планируем сделать три горнолыжных склона. Один уже строит компания "101", и два мы сейчас проектируем. В Красной Пахре проект планировки утвержден. Это городская земля", — сказал он в среду на пресс-конференции.

Он отметил, что земли для создания склонов будет достаточно.

"У нас много земли с дорог, происходят выемки земли, ее даже не надо никуда возить", — пояснил он.

Жидкин отметил, что всего с момента присоединения Новой Москвы на территории округа появилось 17 маленьких и больших парков.