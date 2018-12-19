В Новой Москве создадут горнолыжные склоны 

Три горнолыжных склона появится в Новой Москве, один из них уже строится. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
"Мы планируем сделать три горнолыжных склона. Один уже строит компания "101", и два мы сейчас проектируем. В Красной Пахре проект планировки утвержден. Это городская земля", — сказал он в среду на пресс-конференции.
Он отметил, что земли для создания склонов будет достаточно.
"У нас много земли с дорог, происходят выемки земли, ее даже не надо никуда возить", — пояснил он.
Жидкин отметил, что всего с момента присоединения Новой Москвы на территории округа появилось 17 маленьких и больших парков.
"Парки появились в Московском, в Коммунарке, в Первомайском, в Ватутинках, во Внуково", — уточнил он.