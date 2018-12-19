Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новой Москве создадут горнолыжные склоны 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Три горнолыжных склона появится в Новой Москве, один из них уже строится. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
"Мы планируем сделать три горнолыжных склона. Один уже строит компания "101", и два мы сейчас проектируем. В Красной Пахре проект планировки утвержден. Это городская земля", — сказал он в среду на пресс-конференции.
Он отметил, что земли для создания склонов будет достаточно.
"У нас много земли с дорог, происходят выемки земли, ее даже не надо никуда возить", — пояснил он.
Жидкин отметил, что всего с момента присоединения Новой Москвы на территории округа появилось 17 маленьких и больших парков.
"Парки появились в Московском, в Коммунарке, в Первомайском, в Ватутинках, во Внуково", — уточнил он.
ТАСС: последние новости
Проезд в электричках в Москве подорожает на два рубля с 1 января 2019 года Программа реновации начнется в Новой Москве в 2019 году В ГИБДД сообщили, что в Москве будет доступна аренда скутеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачева обвинили в перекосе в пользу США122
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины202
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ22
Россияне захотели в СССР
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма31
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:54
В Киеве подсчитали небоевые потери ВСУ
Армия В мире
01:19
Украинцы опозорились из-за туалетов у Крыма
В мире Украина
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:31
Медведев отказал чиновникам в праве «бронзоветь»
Политика
01:37
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины
Украина Криминал
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
00:50
Соловьев показал видео с «темными силами» над Порошенко
Общество
00:44
Задавившему людей у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор
Происшествия
02:47
Умер Олег Мартьянов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение