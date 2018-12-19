Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В деле дознавательницы появилась соучастница
В деле дознавательницы появилась соучастница

В Москве с крыши вестибюля метро украли букву М 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские УВД на московском метрополитене отчитались о задержании двух молодых людей, которых подозревают в похищении буквы «М» с крыши вестибюля станции «Улица 1905 года», сообщает Interfax.
Пропажу символа метро заметила дежурная по станции во время утреннего обхода. Действия злоумышленников зафиксировали с камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».
Позже правоохранители установили, что ночью в 03:30 два 20-летних парня забрались на крышу вестибюля по пожарной лестнице и отломили букву со светодиодным кабелем, «повредив опору и корпус конструкции». Сотрудники метрополитена оценили ущерб в 45 тысяч рублей.
В отношении задержанных завели уголовное дело о вандализме. В настоящий момент задержанных отпустили под подписку о невыезде. Если суд признает их виновными, каждому грозит наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах318
В деле дознавательницы появилась соучастница21
Постмайданный передел. Одесса уходит из Украины
Хакеры опубликовали переписку дипломатов ЕС о России1
В Москве подорожает проезд в электричках12
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
02:47
Умер Олег Мартьянов
Общество
01:00
В Москве подорожает проезд в электричках
Новости Москвы
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
00:55
На совещании у Лукашенко делали записи о «телках» и «бабле»
В мире
08:26
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Политика
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение