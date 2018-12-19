В Москве с крыши вестибюля метро украли букву М

Полицейские УВД на московском метрополитене отчитались о задержании двух молодых людей, которых подозревают в похищении буквы «М» с крыши вестибюля станции «Улица 1905 года», сообщает Interfax

Пропажу символа метро заметила дежурная по станции во время утреннего обхода. Действия злоумышленников зафиксировали с камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».

Позже правоохранители установили, что ночью в 03:30 два 20-летних парня забрались на крышу вестибюля по пожарной лестнице и отломили букву со светодиодным кабелем, «повредив опору и корпус конструкции». Сотрудники метрополитена оценили ущерб в 45 тысяч рублей.

В отношении задержанных завели уголовное дело о вандализме. В настоящий момент задержанных отпустили под подписку о невыезде. Если суд признает их виновными, каждому грозит наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.