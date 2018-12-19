«Современник» вернулся домой

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции историческую сцену театра «Современник» на Чистопрудном бульваре. Долгожданное возвращение актерской труппы домой стало символичным подарком к юбилею художественного руководителя театра Галины Волчек

Перед входом в зрительный зал под крафтовой бумагой спрятан сюрприз. На сцене идет последний прогон творческого подарка.

— «Современник», «Современник», ты для нас дороже денег, и тщеславия, и быта. Ты один такой в судьбе! — артисты репетируют песню под известную музыку из фильма «Москва слезам не верит». На заднем фоне на большом экране мелькают архивные снимки и кадры из кинокартин, в которых снимались актеры «Современника».

В это самое время звукорежиссеры настраивают звук. Художники по свету проверяют софиты. К появлению Галины Волчек — имениннице вчера исполнилось 85 лет — все должно быть идеально.

У театра большие творческие планы. Уже завтра на обновленной сцене пройдет первый спектакль — «Пигмалион» Бернарда Шоу в трехчасовой постановке Галины Волчек. А в новом году, в конце января, «Современник» покажет премьеру. Это будет постановка Михаила Ефремова о театре и его творческой среде по пьесе Ивана Охлобыстина «Дюма».

Прямая речь

Сергей Никоненко, народный артист России, президент Гильдии актеров Союза кинематографистов России:

— Галина Борисовна Волчек — из кинематографической семьи, и я как человек кино от всего сердца поздравляю ее с юбилеем. С ней я снимался в фильме «Волны Черного моря» по произведению Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». С нами был еще один «современник» — Олег Табаков . Галя Волчек — великая характерная актриса, и очень жаль, что она пожертвовала кинематографом ради театра. Возможно, я так говорю, потому что мечтал играть в«Современнике», и у меня даже был шанс. Я очень люблю этот театр. Желаю, чтобы «белый парус» «Современника» отважно и свободно путешествовал по миру.

Римас Туминас, художественный руководитель театра имени Евгения Вахтангова:

— Галина Волчек убедила меня поставить спектакль «Играем… Шиллера!» Это мой первый спектакль в Москве. Она первая поверила в меня и открыла России, как бы это нагло с моей стороны ни звучало. Галина Волчек — самая великая женщина России. Желаю ей здоровья и сил.

Валентин Гафт, народный артист России:

— Всего не скажешь словами, особенно в газете. Но хочу, чтобы все знали, как много для меня, для театра, для России значит Галина Борисовна. Она сделала очень много добра и для конкретных людей, и для артистов, и для театра, и для меня лично. Без Галины Борисовны не представляю жизни в театре и жизни театра «Современник». Это театр Волчек, и точка. К счастью, я дожил до момента, когда мы вернулись домой. Еще питаю надежду поиграть народной сцене.

Елена Яковлева, народная артистка России:

— К сожалению, сегодня я не могу быть на празднике «Современника», потому что играю спектакль в другом театре. Но всей душой я со своими коллегами. «Современник» дал мне очень много. Галина Борисовна уговорила меня вернуться в спектакль «Играем… Шиллера!», и я с радостью это сделала. На великой сцене театра на Чистых прудах я была очень счастлива.

Алена Бабенко, заслуженная артистка России:

— Галина Борисовна — мой учитель. Восхищаюсь ею и учусь у нее профессии и умению быть женщиной с большой буквы. Даже мечтать не могла, что буду работать в«Современнике» — лучшем театре мира, потому что у нас прекрасная атмосфера, нет интриг. Поздравляю Галину Борисовну с днем рождения и всех нас — с возвращением в прекрасный театр на Чистых прудах.

Кстати

В апреле 2019 года в зале, который выходит окнами на ротонду, венчающую вход в «Современник», откроется музей театра.

Справка

За последние пять лет по программе строительства, реконструкции и ремонта городских театров обновлены 40 московских театральных площадок. В ближайшие годы завершится реконструкция или капитальный ремонт еще как минимум 20 театров, включая Школу современной пьесы, малую сцену «Модерна» и театр имени Владимира Маяковского.