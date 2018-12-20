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Дети смогут посетить Музей Победы бесплатно в новогодние праздники 

Агентство «Москва» + ещё 10 2 часа назад
Фото: Москва/24
Об этом сообщили в пресс-службе Музее Победы.
«Во время новогодних праздников Музей Победы смогут бесплатно посетить дети до 16 лет, а 30 декабря — вход в музей будет свободным и для многодетных семей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в Музее Победы в праздничные дни будет работать выставка «Старый добрый Новый год», на который представлено более 500 раритетных новогодних елочных украшений. В музее также действуют временные экспозиции «Оборона Москвы в объективе», «Живая летопись войны» и другие.
«В связи с большим наплывом посетителей посещение некоторых разделов экспозиции и диорамных комплексов может быть ограничено». — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, Музей Победы в дни школьных каникул подготовил для детей от 6 до 12 лет исторический новогодний квест «Елка Победы». Он пройдет в музее с 22 декабря 2018 по 8 января 2019 г.
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