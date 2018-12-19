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В столице залили катки с естественным покрытием 

Ясенево + ещё 1 2 часа назад
Фото: Ясенево
В столице залили почти 1248 катков с естественным льдом. Об этом сообщил заместитель начальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин.
«За последние два дня ситуация кардинально поменялась. Похолодало и мы смогли залить почти катки с естественным льдом. Требуется только наращивание льда на таких катках, как хоккейные коробки во дворе. Первичная заливка в целом выполнена, требуется только шлифовка льда», — сказал Л. Бородулин.
После дополнительных проверок на открытых катках потребовалась уборка мусора и ремонт сеток.
«Всего с 5 декабря выявлялись различные нарушения. В основном это порванная сетка, мусор, повреждения бортов. Все это будет устранено», — добавил Л. Бородулин.
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