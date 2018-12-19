Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новогоднюю ночь в Москве запустят более 10 тысяч фейерверков 

Москва меняется + ещё 1 17 часов назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
В новогоднюю ночь праздничное небо столицы украсят залпы 10 тысяч фейерверков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В ночь на 1 января 2019 г. небо столицы раскрасят более 10 тыс. салютных залпов. Всего в Москве в 2019 г. залпы будут осуществлены из 72 установок, размещенных в 16 различных точках города, главными из которых станут Воробьевы горы и Поклонная гора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основными пиротехническими элементами новогоднего шоу станут шары калибра 310 мм, которые раскрываются на высоте около 350 метров.
Москва меняется: последние новости
С 1 января подорожает проезд в пригородных электричках В Москве увеличилась скорость общественного транспорта на 2% МЧС предупреждает жителей столицы о тумане и гололедице в ближайшие часы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Громкая интервенция США закончилась6
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США94
Ядерный удар в США и другие события дня22
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии788
В Крыму нашли террориста с 12 кг тротила32
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:18
Изнасилование на четверых: дознавательницу держала подруга
Криминал Происшествия
02:34
«Отравители Скрипалей» попали под санкции США
США В мире
00:58
В Крыму нашли террориста с 12 кг тротила
Происшествия
00:51
Водитель маршрутки избавился от пассажирки с инсультом
Происшествия
00:32
МИД раскрыл цель преследования Бутиной
Политика Статьи
02:48
Киев отказался от перемирия в Донбассе
Украина В мире
00:57
Мужчина нахамил кассирше и умер от удара
Криминал Происшествия
02:02
Главу хлебзавода «Черкизово» задержали
Криминал Происшествия
02:44
Украинского моряка не захотели арестовывать
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение