В Новогоднюю ночь в Москве запустят более 10 тысяч фейерверков

Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется

В новогоднюю ночь праздничное небо столицы украсят залпы 10 тысяч фейерверков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». «В ночь на 1 января 2019 г. небо столицы раскрасят более 10 тыс. салютных залпов. Всего в Москве в 2019 г. залпы будут осуществлены из 72 установок, размещенных в 16 различных точках города, главными из которых станут Воробьевы горы и Поклонная гора», — говорится в сообщении. Отмечается, что основными пиротехническими элементами новогоднего шоу станут шары калибра 310 мм, которые раскрываются на высоте около 350 метров.