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В Москве открылась выставка Оскара Рабина 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: © mamm-mdf.ru
В московском Мультимедиа Арт Музее для посещения открылась выставка советского и французского художника Оскара Рабина.
Экспозицию выставки составили работы из собраний Государственной Третьяковской галереи и ряда других галерей и фондов. В рамках выставки посетители музея также смогут увидеть картины о художнике: «Оскара» режиссёров Евгения Цымбала и Александра Смолянского и «Счастливый путь» Татьяна Пинской и Александра Шаталова.
«Новая выставка Оскара Рабина в МАММ — дань творчеству классика и продолжение программы МАММ, представляющей историю российского современного искусства новому поколению зрителей. Это наша попытка «восстановить связь времён», — подчеркнули в музее.
В настоящее время работы Рабина находятся в собраниях крупнейших мировых музеев. В том числе — Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге и парижского Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду.
Ранее Nation News передавало, что в Санкт-Петербурге открылась выставка кукол «Северный город. Образ и Слово».
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