В Москве открылась выставка Оскара Рабина

В московском Мультимедиа Арт Музее для посещения открылась выставка советского и французского художника Оскара Рабина

Экспозицию выставки составили работы из собраний Государственной Третьяковской галереи и ряда других галерей и фондов. В рамках выставки посетители музея также смогут увидеть картины о художнике: «Оскара» режиссёров Евгения Цымбала и Александра Смолянского и «Счастливый путь» Татьяна Пинской и Александра Шаталова.

«Новая выставка Оскара Рабина в МАММ — дань творчеству классика и продолжение программы МАММ, представляющей историю российского современного искусства новому поколению зрителей. Это наша попытка «восстановить связь времён», — подчеркнули в музее.

В настоящее время работы Рабина находятся в собраниях крупнейших мировых музеев. В том числе — Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге и парижского Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду.

Ранее Nation News передавало, что в Санкт-Петербурге открылась выставка кукол «Северный город. Образ и Слово».