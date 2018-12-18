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Собянин назначил замглавы департамента городского имущества Москвы 

Москва24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин назначил Антона Михеева замглавы столичного департамента городского имущества. Текст распоряжения опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Назначить Михеева Антона Вячеславовича на должность заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы", — сказано в документе.
Уточняется, что служебный контракт с Михеевым заключен на пять лет, но при этом его действие не может превышать срок полномочий мэра столицы.
Накануне Сергей Собянин также произвел ряд кадровых перестановок. В частности, он назначил новых заместителей руководителя департамента здравоохранения Москвы. Ими стали Елена Громова и Елена Богородская.
Помимо этого, мэр уволил по собственному желанию главу столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Ирину Арутюнову и назначил замглавы департамента ЖКХ Лидию Смолину.
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