В Москве повысят тарифы на горячую и холодную воду на 1,7%

Тарифы на горячее и холодное водоснабжение в Москве с января 2019 года вырастут на 1,7%, эта мера обусловлена изменением ставки НДС с 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Тариф на горячее водоснабжение в настоящее время равен 188 рублям 53 копейкам за куб. метр. Среднегодовой рост тарифа до 2024 года составит 2,95%. С 1 января 2019 года он увеличится на 1,7% и составит 191 рубля 73 копейки за куб. метр", — говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, тариф на холодное водоснабжение в настоящее время равен 38 рублям 6 копейкам за куб. метр. Среднегодовой рост тарифа до 2024 года составит 3,62% (или 1 рубль 51 копейка). С 1 января 2019 года он увеличится на 1,7% и составит 38 рублей 70 копеек за куб. метр.

В сообщении отмечается, что в настоящее время ставка тарифа на услугу отопления равна 2 279 рублям 95 копейкам за Гкал. Среднегодовой рост тарифа до 2024 года будет равен 2,31%. С 1 января 2019 года тариф увеличится на 1,7% и составит 2 318 рублей 59 копеек за куб. метр.

"Тариф на водоотведение в настоящее время равен 27 рублям 1 копейке за куб. м. Среднегодовой рост тарифа до 2024 года составит 4,12% (или 1 рубль 23 копейки). С 1 января 2019 года он увеличится на 1,7% и составит 27 рублей 47 копеек за куб. м", — сообщает пресс-служба департамента.

В сообщении также отмечается, что в предстоящем году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.