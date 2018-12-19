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Пробки в Москве достигли девяти баллов 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Девятибалльные пробки образовались на дорогах Москвы вечером в среду, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
В центре города пробки практически сомкнули дороги на северо-востоке и юге-востоке Садового кольца. Серьезные пробки наблюдаются в районе Москворецкой, Софийской набережных.
ТТК практически полностью стоит на востоке, северо-востоке и западе по внешней и внутренней стороне, в районе станций метро "Автозаводская", "Бауманская" и "Марьина Роща".
На МКАД сложно проехать на востоке по внутренней стороне, на юго-западе — по внешней стороне.
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