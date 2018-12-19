Пробки в Москве достигли девяти баллов

Девятибалльные пробки образовались на дорогах Москвы вечером в среду, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

В центре города пробки практически сомкнули дороги на северо-востоке и юге-востоке Садового кольца. Серьезные пробки наблюдаются в районе Москворецкой, Софийской набережных.

ТТК практически полностью стоит на востоке, северо-востоке и западе по внешней и внутренней стороне, в районе станций метро "Автозаводская", "Бауманская" и "Марьина Роща".

На МКАД сложно проехать на востоке по внутренней стороне, на юго-западе — по внешней стороне.