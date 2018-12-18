Заммэра Москвы рассказал о планах по развитию Курского вокзала

"Железнорожники активно готовят развитие Курского вокзала, уже внесли предложение", — сказал он.

По словам заммэра, планируется обновление исторической части вокзала и создание новой части.

При этом Хуснуллин объяснил необходимость развития вокзала планами по продлению Курского направления пригородных электричек от вокзала до Комсомольской площади в рамках проекта Московских центральных диаметров, а также планами по использованию Курского вокзала для высокоскоростной магистрали (ВСМ).

"Участок от Курского вокзала до станции "Карачарово" и до Железнодорожного будет развиваться для движения высокоскоростных поездов", — отметил он.

Чиновник также добавил, что станция "Карачарово", расположенная на Горьковском направлении пригородных электричек, превратится фактически в новый вокзал и сможет принимать как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования. Площадь распределительного уровня станции составит 20 тысяч квадратных метров, пояснил Хуснуллин.