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Москвичи озаботились судьбой замерзающего лебедя 

Мослента + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители столицы вызвали спасателей, чтобы помочь лебедю, замерзающему на Марьинских прудах. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного главка МЧС.
Однако когда сотрудники МЧС прибыли на место, оказалось, что птица в спасении уже не нуждается.
«Лебедь улетел», — уточнили в ведомстве.
В середине ноября пользователь Pikabu под ником VeraA опубликовала фотографию, на которой запечатлен черный лебедь, плавающий в реке в районе Парка 850-летия Москвы в Марьино. Другие юзеры предположили, что птица находится «там не первый день».
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