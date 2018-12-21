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Собянин рассказал о линии МЦД «Одинцово — Лобня» 

Москва24 + ещё 51 4 часа назад
Фото: vk.com/mossobyanin
В состав Московского центрального диаметра (МЦД) "Одинцово — Лобня" войдет 28 станций. Об сообщил Сергей Собянин.
"Партнеры из РЖД достроили дополнительные пути на Смоленском направлении. Сегодня мы открыли движение скорых электричек по маршруту Москва — Одинцово. Следующий шаг — создание первой линии наземного метро МЦД "Одинцово — Лобня" с 28 станциями", — написал мэр в своем микроблоге в Twitter.
Первым этапом создания МЦД стало открытие движения поездов-экспрессов на маршруте Москва — Одинцово. Открыли движение, помимо мэра Москвы, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампредседателя правительства России Максим Акимов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Ранее сообщалось, что в рамках программы по развитию Смоленского направления железной дороги в 2019 году начнется строительство дополнительного пассажирского терминала на Белорусском вокзале.
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Сергей Собянин , Олег Белозеров , Максим Акимов , Правительство РФ , РЖД , Лобня , Москва , Одинцово
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