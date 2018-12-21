В состав Московского центрального диаметра (МЦД) "Одинцово — Лобня" войдет 28 станций. Об сообщил Сергей Собянин.
"Партнеры из РЖД достроили дополнительные пути на Смоленском направлении. Сегодня мы открыли движение скорых электричек по маршруту Москва — Одинцово. Следующий шаг — создание первой линии наземного метро МЦД "Одинцово — Лобня" с 28 станциями", — написал мэр в своем микроблоге в Twitter.
Первым этапом создания МЦД стало открытие движения поездов-экспрессов на маршруте Москва — Одинцово. Открыли движение, помимо мэра Москвы, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампредседателя правительства России Максим Акимов и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Ранее сообщалось, что в рамках программы по развитию Смоленского направления железной дороги в 2019 году начнется строительство дополнительного пассажирского терминала на Белорусском вокзале.