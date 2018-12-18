В Коньково стартовало переселение жильцов по программе реновации

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на портале Мэра Москвы

«Жильцы дома 5, корпуса 2, дома 5, корпуса 3 и дома 7 оформляют необходимую документацию для переезда в новый жилой дом, построенный по индивидуальному проекту и расположенный по адресу: Профсоюзная улица, дом 96, корпус 1», — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

Отмечается, что всего в переселяемых домах насчитывается 258 квартир, а всего по Юго-Западному округу насчитывается 520 домов, которые планируют переселить в течение нескольких лет.

Фото: Полина Наседкина / Москва меняется

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