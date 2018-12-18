Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коньково стартовало переселение жильцов по программе реновации 

Москва меняется + ещё 3 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Об этом
сообщается
на портале Мэра Москвы.
«Жильцы дома 5, корпуса 2, дома 5, корпуса 3 и дома 7 оформляют необходимую документацию для переезда в новый жилой дом, построенный по индивидуальному проекту и расположенный по адресу: Профсоюзная улица, дом 96, корпус 1», — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Отмечается, что всего в переселяемых домах насчитывается 258 квартир, а всего по Юго-Западному округу насчитывается 520 домов, которые планируют переселить в течение нескольких лет.
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
Сообщение В Коньково стартовало переселение жильцов по программе реновации появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Сергей Собянин открыл центр «Мои документы» в павильоне «Атомная энергия» на ВДНХ Цикл из 33 бесплатных пеших экскурсий пройдёт в Москве с 25 по 8 января В 19 столичных парках начали работать первые зимние горки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу напавшего на школу в Перми подростка
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»51
Путину добавили полномочий266
Дед Мороз умер на детском утреннике3
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
01:08
В Одессе Деды Морозы подрались на глазах у детей
Происшествия В мире
00:43
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе
Политика
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
01:35
Названа дата инаугурации Кожемяко
Политика Другое
01:33
Почему Россию взволновала ситуация на Балканах
Политика Статьи
03:22
Певца раскритиковали за выступление перед Путиным
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение