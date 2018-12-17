Книги в дар: столичные библиотеки найдут владельцев для более 160 тысяч списанных книг

Перечень изданий появится на портале «Списанные книги» 18 декабря в 12:00. Все желающие могут забронировать нужный экземпляр и бесплатно забрать его из библиотеки в течение трех дней.

Ежегодно московские библиотеки делают ревизию книжных фондов, чтобы освободить место для новых поступлений. А списанные книги раздают всем желающим. К очередному списанию подготовили больше 160 тысяч изданий. Они появятся на сайте 18 декабря. https://t.co/dF4ci3ey1J— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 декабря 2018 г. Жителям Москвы снова предлагают пополнить свои домашние библиотеки книгами из столичных читален. Перечень из 160,5 тысячи изданий появится на портале «Списанные книги» 18 декабря в 12:00.

В рамках проекта горожане смогут забрать из библиотек столичного Департамента культуры ветхие, дефектные и не востребованные в библиотеках экземпляры. В основном это произведения отечественной и зарубежной художественной литературы, научно-популярные и научно-технические книги, а также периодические издания разных лет.

Так, в библиотеке № 49 читателям подарят « Евгения Онегина » Александра Пушкина. Сказки Ганса Христиана Андерсена и рассказы Чингиза Айтматова выдадут в детской библиотеке № 22 имени Льва Кассиля. Любители английской литературы могут пополнить свою домашнюю библиотеку романами Джона Фаулза, которыми поделится библиотека № 118 Юго-Восточного округа Москвы.

Всего в четвертом этапе проекта «Списанные книги» примут участие более 200 читален столицы. Среди них — Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, библиотека искусств имени А. П. Боголюбова, Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова и другие. Наибольшее количество книг, более 44 тысяч экземпляров, готовы передать горожанам читальни Северного административного округа. На северо-востоке города читателям подарят более 26 тысяч изданий, а в библиотеках Юго-Восточного округа можно будет забрать свыше 16 тысяч книг.

«Проект «Списанные книги», запущенный весной 2016 года, оказался очень востребованным у горожан. Благодаря ему уже свыше 540 тысяч изданий обрели вторую жизнь. Они не только пополнили домашние собрания москвичей, но и попали на полки федеральных и региональных библиотек, благотворительных фондов, парков и вузов в рамках взаимообмена. Мы получаем много отзывов о проекте от жителей города и стараемся учитывать все их пожелания и замечания. Так, например, мы продолжаем совершенствовать процесс поиска нужной книги. Теперь ее можно искать не только по автору, названию, адресу библиотеки и тематическим разделам, среди которых естественные, гуманитарные науки, художественная литература, но и по типу издания, если вам, например, интересна только периодика или нужна брошюра. Для удобства пользователей мы ввели СМС-информирование (раньше уведомление приходило на почту) и СМС-верификацию по номеру телефона — он теперь может служить логином для входа на портал. Это также позволит защитить портал от недобросовестных пользователей, создающих несколько учетных записей, для того чтобы получить больше книг, чем остальные читатели», — рассказала руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров столичного Департамента культуры Мария Рогачева.

Из 160 тысяч изданий, представленных на портале, около 10 тысяч попадут в так называемый обменный фонд, который будет доступен только юридическим лицам. Это общественные и коммерческие организации, а также госучреждения, например библиотеки, театры, дома культуры. Приоритет будет отдан последним. С помощью фонда одни читальни смогут отдавать ненужные экземпляры, а другие — получать те книги, которых у них нет. Через три месяца после запуска проекта оставшиеся издания будут доступны и коммерческим предприятиям.

Как получить списанную книгу

Алгоритм получения невостребованных изданий остался прежним. Для начала читателю необходимо зарегистрироваться на портале «Списанные книги», выбрать нужное издание и забронировать его. В день можно бронировать не более 10 книг. Через некоторое время пользователь получит сообщение о готовности заказа по электронной почте или в личном кабинете портала. Действие брони — три дня, продлить ее срок можно дважды. В течение этого времени читателю необходимо приехать за книгами в библиотеку.

Юридические лица должны будут пройти отдельную регистрацию на портале. Для этого им необходимо ввести наименование организации, ИНН, ОГРН и указать контактные данные. После подачи заявки информация будет обработана в течение трех дней. В случае положительного результата организация получит электронное письмо на почту с логином и паролем для личного кабинета на портале. Для организаций максимальный заказ за сутки составляет 100 книг. Их необходимо забрать в течение 14 календарных дней после подтверждения брони.

Ежегодно городские библиотеки проводят ревизию фондов, чтобы освободить место для новых поступлений. Книги оценивают, ветхие тома, книги с дефектами или повторяющиеся издания списывают и закупают новые. Книжные новинки и редкие экземпляры списанию не подлежат.

Проект «Списанные книги» запустили весной 2016 года, тогда более 3,5 тысячи горожан забрали из библиотек около 17 тысяч книг и журналов. А сайт проекта заработал 6 июня 2017-го на фестивале «Красная площадь». Теперь он функционирует на постоянной основе. За первые три с половиной месяца около 250 тысяч изданий нашли новых владельцев — списанные книги взяли более 27 тысяч горожан.

Второй этап проекта запустили в декабре прошлого года. Тогда забрали более 85 тысяч книг. Во время третьего этапа проекта «Списанные книги», стартовавшего в июле этого года, новых владельцев обрели около 164,5 тысячи книг.

Списки литературы, которую библиотеки готовы безвозмездно отдать горожанам и организациям, публикуются на портале два раза в год — в июне и декабре. Благодаря электронному сервису москвичи смогут найти нужные книги из числа списанных изданий.