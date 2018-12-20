Предновогодние пробки сковали Москву

Машины на дорогах столицы уже несколько дней подряд встают в пробках до официального наступления часа пик. В четверг, 20 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса « Яндекс . Пробки».

По прогнозам аналитиков, с 18:00 до 19:00 ситуация усугубится, и пробки достигнут девятибалльных значений.

По состоянию на 17:30, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: на большей части Садового кольца скорость автомобилей не превышает двух километров в час, движение практически остановлено на Москворецкой и Кремлевской набережных, а также на Большой Якиманке и Зубовском бульваре. На ТТК наиболее сложная ситуация складывается на участке от метро «Беговая» до «Марьиной рощи»: там произошло несколько ДТП.

В блоге Московский транспорт в Twitter уточняется, что скорости снижены на юге МКАД по внутренней стороне, а также на востоке по внешней. Юго-восточный участок загружен в обе стороны.

На Щелковском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов зафиксированы низкие скорости при движении в область.