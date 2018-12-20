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Предновогодние пробки сковали Москву 

Мослента + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Машины на дорогах столицы уже несколько дней подряд встают в пробках до официального наступления часа пик. В четверг, 20 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
По прогнозам аналитиков, с 18:00 до 19:00 ситуация усугубится, и пробки достигнут девятибалльных значений.
По состоянию на 17:30, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: на большей части Садового кольца скорость автомобилей не превышает двух километров в час, движение практически остановлено на Москворецкой и Кремлевской набережных, а также на Большой Якиманке и Зубовском бульваре. На ТТК наиболее сложная ситуация складывается на участке от метро «Беговая» до «Марьиной рощи»: там произошло несколько ДТП.
В блоге Московский транспорт в Twitter уточняется, что скорости снижены на юге МКАД по внутренней стороне, а также на востоке по внешней. Юго-восточный участок загружен в обе стороны.
На Щелковском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов зафиксированы низкие скорости при движении в область.
Одним из самых загруженных дней перед новогодними праздниками может стать 26 декабря, когда будет проходить «Кремлевская елка». «В этот день мы прогнозируем 10-балльные пробки. Нам важно совместно с ГИБДД обеспечить безопасность детей, чтобы они приехали и уехали на автобусах», — сказал руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
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Новости Москвы , Вадим Юрьев , Яндекс , ГИБДД , Москва
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