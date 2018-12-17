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Собянин произвел кадровые перестановки в московских департаментах 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в столичных департаментах, следует из документов, опубликованных на официальном сайте мэра.
Согласно документам, Елена Громова назначена на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения.
"Принять Громову Елену Геннадьевну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы", — говорится в распоряжении.
Кроме того, Елена Богородская была назначена на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, Лидия Смолина — заместителем руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
Также было принято решение освободить Ирину Арутюнову от замещаемой должности заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города по собственной инициативе.
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