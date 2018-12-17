Строительство северного дублёра Кутузовского проспекта в Москве должно начаться в 2019 году, сообщает m24. Об этом заявил директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Леонид Кострома.
В настоящее время готовится территория, выносятся коммуникации.
«Это будет первая трасса в Москве, полностью построенная за счёт средств инвесторов», — сказал Кострома.
По его словам, дублёр предполагают построить за два года.
Ранее «Дни.ру» сообщало о строительстве платформы Ленинградская на Рижском направлении.