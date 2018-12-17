В Москве планируют начать строительство северного дублёра Кутузовского проспекта в 2019 году

Ранее «Дни.ру» сообщало о строительстве платформы Ленинградская на Рижском направлении.

По его словам, дублёр предполагают построить за два года.

В настоящее время готовится территория, выносятся коммуникации.

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