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В Москве планируют начать строительство северного дублёра Кутузовского проспекта в 2019 году 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: mos.ru
Строительство северного дублёра Кутузовского проспекта в Москве должно начаться в 2019 году, сообщает m24. Об этом заявил директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Леонид Кострома.
В настоящее время готовится территория, выносятся коммуникации.
«Это будет первая трасса в Москве, полностью построенная за счёт средств инвесторов», — сказал Кострома.
По его словам, дублёр предполагают построить за два года.
Ранее «Дни.ру» сообщало о строительстве платформы Ленинградская на Рижском направлении.
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