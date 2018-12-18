Стоимость электроэнергии в Москве вырастет с 1 января 2019 года

Власти Москвы увеличили на 2% или до 5,47 рублей за один киловатт-час тарифы на электроэнергию с 1 января по 30 июня 2019 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ранее соответствующий тариф составлял 5,38 рублей за один киловатт-час.

"Стоимость одного киловатт-часа по однотарифному учету на территории Москвы с 1 января по 30 июля составит 5,47 рубля", — говорится в документе.

Тарифы для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в первые полгода 2019 года также вырастут до 5,47 рублей за один киловатт-час.

Ранее сообщалось, что правительство столицы утвердило новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2019 года. Так, пересмотрена с 1 января 2019 года стоимость жилищных услуг, которые не менялись с 2017 года. В частности, утвержден новый тариф за содержание жилого помещения. Он вырастет в среднем на 1 рублей 90 копеек. Рост взноса на капитальный ремонт будет чуть меньше и составит 1 рублей 19 копеек.

Плата за коммунальные услуги в 2019 году останется в рамках предельных параметров, установленных правительством РФ , то есть с 1 января увеличение составит 1,7%, с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8%. Льготный найм жилого помещения подорожает на 35 копеек, фактический найм жилого помещения — на 2 рублей 11 копеек, коммерческий найм жилого помещения — на 1 рублей 38 копеек, найм в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам, — на 2 рублей 82 копейки.

Как ранее сообщала пресс-служба департамента экономической политики, индексация обусловлена увеличением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18 до 20%, а также инфляцией. По данным департамента, в июле 2019 года тарифы уже пересматриваться не будут. В предстоящем году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг. Всего на цели социальной поддержки граждан в части оплаты ЖКУ предусмотрено 46,6 млрд рублей в бюджете Москвы.