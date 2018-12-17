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Дед Мороз умер на детском утреннике
Дед Мороз умер на детском утреннике

Екатерининскому дворцу вернут исторический облик 

Вечерняя Москва + ещё 7 22 часа назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о том, что главное здания ансамбля Екатерининского дворца в Лефортове подготовят к реставрации. Оно является федеральным объектом культурного значения, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
— Восстановленный после Отечественной войны комплекс был оформлен Осипом Бове и передан кадетскому корпусу. В наши дни его занимают организации, подведомственные Министерству обороны. Здание дворца имеет неплохую сохранность и является прекрасным примером архитектуры классицизма, — рассказал руководитель департамента.
Он отметил, что в списке работ —восстановление интерьеров и фасадов. Для реставрации живописи в здании будет разработана специальная методика. Для этого будут изучены архивные документы, специалисты оценят состояние декора и различных конструкций.
Отмечается, что после разработки и согласования проекта весь процесс будет проходить под четким контролем специалистов Мосгорнаследия.
Напомним, что ранее появилась информация о реставрации набережной Марка Шагала. Она начнется в 2019 году.
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