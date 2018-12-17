Московским СИЗО нашли оригинальное применение

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил переоборудовать здания столичных следственных изоляторов ( СИЗО ) в музеи и арт-кластеры. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Видимо, есть желание у федеральных властей что-то построить на месте СИЗО, — заявил депутат агентству. — Нужно оценивать окружающую обстановку, мнение жителей. Хотя это исторические уже здания. Можно много чего интересного сделать, чем те учреждения, которые в них уже находятся. Можно и в музеи преобразовать с экскурсиями, и преобразовать, как те же заводы и фабрики сейчас преобразуются».

Герасимов также поддержал идею закрытия следственных изоляторов в центре столицы, отметив, что это будет способствовать повышению уровня безопасности в городе.