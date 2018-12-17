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В Москве закроют «Бутырку» 

Рамблер 1 час назад
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко анонсировал закрытие следственного изолятора «Бутырка». Также будет ликвидировано СИЗО «Пресня».
Вместо этих двух СИЗО построят тюремный комплекс, отвечающий современным международным нормам, добавил Максименко.
Место постройки будет определено до конца года. Здание «Бутырки» передадут городу, его дальнейшую судьбу решит мэрия, отметил замдиректора ФСИН.
Здание Бутырской тюрьмы было построено в XVIII веке. Сейчас «Бутырка» является старейшей тюрьмой в России. Дальнейшая судьба Бутырской тюрьмы, после ликвидации СИЗО, пока не определена — уникальное здание тюремного замка представляет большую историческую ценность и было построено в 1770-х годах.
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