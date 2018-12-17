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В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди

Среднее время парковки в центре Москвы сократилось втрое после повышения тарифов 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе «Администратора московского парковочного пространства».
Средняя продолжительность стоянки машины в воскресенье уменьшилась с четырёх часов до 80 минут. В «АМПП» подчеркнули, что это позволило большему количеству автомобилистов в нужный момент найти свободное место для парковки. Стало меньше оставленных на тротуарах автомобилей, водители перестали парковаться в несколько рядов.
С 15 декабря на некоторых улицах в Москве установлен максимальный тариф на парковку 380 рублей в час, а стоянка по воскресеньям на них стала платной. Всего цены повысились для пяти процентов парковочных мест столицы.
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