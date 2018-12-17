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Власти не получали обращений о переносе «Бутырки» в ТиНАО 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
ФСИН пока не обращалась в департамент развития новых территорий с вопросом о строительстве в ТиНАО следственного изолятора, который должен заменить "Бутырку". Об этом сообщил глава департамента Владимир Жидкин.
По его словам, на территории ТиНАО у ФСИН есть участок федеральной земли.
"Вопрос о строительстве на нем здания для СИЗО время от времени возникает", — цитирует Жидкина Агентство "Москва".
Он также пообещал оказать содействие строительству СИЗО, если такое решение будет принято.
"Пока обращений не было. В любом случае, думаю, надо будет проводить публичные слушания заранее, чтобы потом не выслушивать негатив от местных жителей", — подчеркнул Жидкин.
Накануне сообщалось, что крупнейший в столице СИЗО №2 "Бутырка" решили закрыть по просьбам жителей соседних домов. По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, новый СИЗО построят в кратчайшие сроки на Дмитровском шоссе или в ТиНАО. Он будет рассчитан на пять тысяч мест. Представитель ведомства добавил, что закроют не только "Бутырку", но и СИЗО № 3 "Пресня". Судьба "Матросской тишиной" пока не решена, отметил Максименко.
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