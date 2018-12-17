Власти не получали обращений о переносе «Бутырки» в ТиНАО

ФСИН пока не обращалась в департамент развития новых территорий с вопросом о строительстве в ТиНАО следственного изолятора, который должен заменить "Бутырку". Об этом сообщил глава департамента Владимир Жидкин.

По его словам, на территории ТиНАО у ФСИН есть участок федеральной земли.

"Вопрос о строительстве на нем здания для СИЗО время от времени возникает", — цитирует Жидкина Агентство "Москва".

Он также пообещал оказать содействие строительству СИЗО, если такое решение будет принято.

"Пока обращений не было. В любом случае, думаю, надо будет проводить публичные слушания заранее, чтобы потом не выслушивать негатив от местных жителей", — подчеркнул Жидкин.

Накануне сообщалось, что крупнейший в столице СИЗО №2 "Бутырка" решили закрыть по просьбам жителей соседних домов. По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, новый СИЗО построят в кратчайшие сроки на Дмитровском шоссе или в ТиНАО. Он будет рассчитан на пять тысяч мест. Представитель ведомства добавил, что закроют не только "Бутырку", но и СИЗО № 3 "Пресня". Судьба "Матросской тишиной" пока не решена, отметил Максименко.