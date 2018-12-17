Доходный дом Быковой признали памятником архитектуры

Доходный дом купчихи Натальи Быковой на улице Жуковского получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам специалистов, кирпичный жилой дом возвели в 1910 году недалеко от Чистопрудного бульвара. Он построен по проекту архитектора Ивана Кондратенко в стиле модерн. Черты более раннего архитектурного стиля — эклектики — присутствуют только в оформлении главного фасада здания, пояснили историки.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов назвал дом Быковой "уникальным памятником", который играет "важную роль в облике всего района".

"Изюминкой здания является интерьер парадного входа, который сохранился до наших дней в первозданном виде", — пояснил руководитель ведомства.

По его словам, нижнюю часть стен украшает майоликовая плитка темно-зеленого и бордового цветов с пейзажными вставками, что характерно именно для модерна.

Помимо этого, отметил Емельянов, "в подъезде до сих пор можно увидеть каменную доломитовую лестницу с оригинальным металлическим кованым ограждением". Он также добавил, что, украшая верхнюю часть стен и свода парадной, архитектор использовал целый ряд декоративных техник, в том числе клеевую роспись, когда в красках в качестве связующего применяют растительный или животный клей.

Доходный дом Быковой остается жилым. Благодаря своему новому статусу объекта культурного наследия, теперь он находится под охраной государства. Отныне любые реставрационные или ремонтные работы там можно будет проводить лишь под контролем Мосгоранследия.

В декабре 2018 года под охрану также взяли дом-замок чаеторговцев Филипповых на Яузской улице. Здание в стиле модерн выделяется среди окружающих построек башенкой в псевдоготическом стиле и большим кокошником, украшенным абрамцевской майоликой с металлическим отливом. Сейчас в особняке начала XX века размещаются офисные помещения.