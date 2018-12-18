Пробки в Москве достигли восьми баллов

Дорожная ситуация в Москве осложнена в течение всего вторника, по состоянию на 16.00 загруженность столичных дорог оценивается в 8 баллов, а к 18 часам пробки достигнут девятибалльных значений, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Согласно карте пробок, на данный момент основные затруднения в центральной части города наблюдаются на протяжении всего Садового кольца, в особенности на юге и юго-востоке по обеим сторонам, на Кремлевской, Болотной, Серебрянической, Софийской, Якиманской набережных, на Малом Каменном мосту, в 1-м и 3-м Кадашевских переулках.

Кроме того, автомобилистам сложно проехать по улице Земляной вал, Солянке, Москворецкой и Садовнической набережным, по Новой площади, Большой Никитской.

На ТТК осложнено движение по Русаковской эстакаде, Сущевскому валу, Новой Башиловке, Беговой улице, Дорогомиловскому мосту. МКАД загружен на северо-востоке, юге и юго-востоке по внутренней и внешней сторонам.