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Пробки в Москве достигли восьми баллов 

РИА Новости + ещё 7 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Дорожная ситуация в Москве осложнена в течение всего вторника, по состоянию на 16.00 загруженность столичных дорог оценивается в 8 баллов, а к 18 часам пробки достигнут девятибалльных значений, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
Согласно карте пробок, на данный момент основные затруднения в центральной части города наблюдаются на протяжении всего Садового кольца, в особенности на юге и юго-востоке по обеим сторонам, на Кремлевской, Болотной, Серебрянической, Софийской, Якиманской набережных, на Малом Каменном мосту, в 1-м и 3-м Кадашевских переулках.
Кроме того, автомобилистам сложно проехать по улице Земляной вал, Солянке, Москворецкой и Садовнической набережным, по Новой площади, Большой Никитской.
На ТТК осложнено движение по Русаковской эстакаде, Сущевскому валу, Новой Башиловке, Беговой улице, Дорогомиловскому мосту. МКАД загружен на северо-востоке, юге и юго-востоке по внутренней и внешней сторонам.
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