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«Великое переселение зэков»: ФСИН закроет «Бутырку» 

Ридус + ещё 18 2 часа назад
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко раскрыл планы ведомства по закрытию сразу двух московских СИЗО — «Бутырки» и «Красной Пресни».
«Решение о закрытии «Бутырки» и СИЗО № 3 «Пресня» принято, а вот с «Матросской тишиной» взяли паузу», — сообщил Максименко «Московскому комсомольцу».
По его словам, власти Москвы предложили за счет городского бюджета переселить заключенных на окраины — в Новую Москву, либо по направлению Дмитровского шоссе. Новое СИЗО по плану должно будет вмещать 5 тысяч человек и занимать территории в 80 гектар.
Московское СИЗО № 1 «Мастросская тишина» руководство ФСИН расселять пока не согласно. Здание «Бутырки» под снос пойти не должно — ему больше двух сотен лет и оно представляет историческую ценность.
«Двойственные чувства. Бутырка — это наша с вами история. Это место боли, но одновременно и надежд, место казни (про расстрельные подвалы мне только на днях рассказывал один старый зэк) и место рождения (знаю несколько людей, которые родились от арестанток в камерах). Жаль, что ее закроют. Очень очень жаль. Как жаль и питерские «Кресты». Но время идёт, надо двигаться дальше, надо строить современные изоляторы, где не меньше 7 метров на человека, где большие окна, кондиционеры и тд», — прокомментировала в своем Фейсбуке зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
В то же время, процесс «великого переселения зэков» за МКАД может затянуться по банальным причинам — новые изоляторы только предстоит построить, и кто знает какие сложности могут возникнуть в этом деле.
Самыми знаменитыми арестантами в «Бутырке» в настоящий момент являются обвиняемые в хулиганстве футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортсмены готовятся встретить за решеткой новогодние праздники — в начале декабря суд продлил им срок ареста еще на два месяца до 8 февраля 2019 года. Их подозревают в избиении троих мужчин, среди которых высокопоставленный чиновник.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Санкт-Петербурге заключенных переселяли в новый следственный изолятор «Кресты-2» в Колпино из старого тюремного комплекса на Арсенальной набережной.
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