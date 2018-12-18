В Москве проведут свыше 400 мероприятий в новогодние праздники

Более 400 праздничных мероприятий организуют в Москве в новогодние и рождественские праздники по всему городу, сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам заседания президиума города.

"Всего в рамках празднования Нового 2019 года и Рождества Христова в Москве запланировано проведение более 400 мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях", — сообщили в пресс-службе во вторник.

Как уточнили в мэрии, программа праздничных мероприятий была составлена с учётом мнения москвичей, принявших участие в специальном голосовании проекта "Активный гражданин". Так, в программе мероприятий — серия детских елок — Кремлевская Ёлка, "Ёлка мэра", "Ёлка префекта", благотворительные акции и другие события во всех округах столицы.

Крупнейший зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся 14 декабря, он продлится до 13 января. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках по всему городу жители и туристы смогут увидеть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.