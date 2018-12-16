Москвичей предупредили о тумане и гололедице в ближайшие часы

Столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы о тумане и гололедице в ближайшие три часа, а также ночью и в первой половине дня 16 декабря, сообщение размещено на сайте ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в городе Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также напоминает о необходимости наличия у пешеходов при движении по краю проезжей части в тумане светоотражающих элементов на одежде.