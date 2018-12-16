Главную новогоднюю елку России срубят в Подмосковье, ей — 100 лет

По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, именно это дерево победило в "конкурсе красоты", когда специалисты подбирали подходящую к строгим кремлевским стандартам ель. Возраст дерева 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 см.

Проводы елки в Щелковском районе будут сопровождаться новогодней ярмаркой и народными гуляниями.

После того как елка прибудет в Кремль, еще несколько дней уйдет на ее установку и наряды, которые подобраны в стиле "Зимний лес".