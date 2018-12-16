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Главную новогоднюю елку России срубят в Подмосковье, ей — 100 лет 

Вести.Ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: EPA
Главную новогоднюю елку России в воскресенье срубят в Московской области — в районе деревни Еремино Щелковского района. Два дня дерево будут собирать в дорогу. 18 декабря елка прибудет в Кремль.
По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, именно это дерево победило в "конкурсе красоты", когда специалисты подбирали подходящую к строгим кремлевским стандартам ель. Возраст дерева 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 см.
Проводы елки в Щелковском районе будут сопровождаться новогодней ярмаркой и народными гуляниями.
После того как елка прибудет в Кремль, еще несколько дней уйдет на ее установку и наряды, которые подобраны в стиле "Зимний лес".
Общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 26 декабря, сообщает ТАСС.
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